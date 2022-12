Crvena zvezda pobedila Žalgiris, deseti uzastopni trijumf Duška Ivanovića na klupi crveno-belih

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Žalgiris rezultatom 77:73 u 13. kolu Evrolige i tako zabeležili deseti uzastopni trijumf, a šesti u ovom takmičenju od kad je ekipu preuzeo trener Duško Ivanović.

U tvrdoj i izjednačenoj utakmici, crveno-beli su do trijumfa stigli u poslednjem minutu utakmice kada su pri rezultatu 75:73 uspeli da odbrane poslednji napad gostiju. Crveno-beli sada imaju skor od sedam pobeda i šest poraza u najkvalitetnijem košarkaškom takmičenju u Evropi. Uprkos tome što su u Beograd stigli oslabljeni zbog povreda nekoliko važnih igrača, gosti su posle šest minuta igre stigli do deset poena viška (15:5) i vođstvo čuvali sve do finiša prvog