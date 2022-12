Đoković još jednom odao počast mihajloviću: Novak neverovatnim gestom oduševio sve (video)

SRBIJA i Italija se danas opraštaju od Siniše Mihajlovića, a to je na poseban način učinio i najbolji srpski teniser Novak Đoković.

Foto: Printskrin/Twitter/@NovakFanClub Naime, Nole se nalazi u Dohi gde će pratiti finalni meč Svetskog prvenstva između Argentina i Francuske na "Lusail" stadionu. On se na jednoj ceremoniji pojavio u odelu sa podignituom kragnom. Poznato je da je to bio Mihin zaštitni znak. . @DjokerNole went to a private party organized by @hublot with sport starts 📹 Alexandremaras IG #FIFAWorldCup #usainbolt #novakdjokovic pic.twitter.com/Tcvw0ecVHs — NovakDjokovicFanClub