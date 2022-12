Jokić uradio nešto što niko nije još od 1968. godine i Vilta Čembrlena

Košarkaši Denvera pobedili su rano jutros na svom terenu ekipu Šarlota rezultatom 119:115, a srpski centar Nikola Jokić ostvario je još jedan rekord u NBA ligi.

Jokić je postigao 40 poena i zabeležio 10 asistencija i 27 skokova i dve ukradene lopte za svoj peti tripl-dabl u sezoni, a 81. u karijeri. On je na terenu proveo 40 minuta, a već posle prvog poluvremena imao je 20 skokova. Jokić je postao prvi košarkaš od Vilta Čemberlena iz marta 1968. godine sa tripl-dablom sa najmanje 40 poena, 25 skokova i 10 asistencija. On je 18. marta 1968. godine imao 53 poena, 32 skoka i 14 asistencija. Nikola Jokic put up historic