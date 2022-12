Ne, ovo nije bila mesijeva majka: Sada je poznato ko je žena o čijem zagrljaju je pričao ceo svet

LIONEL Mesi juče je ispunio svoj najveći san i sa reprezentacijom Argentine, uspeo je da osvoji Svetsko prvenstvo, a nakon utakmice nije mogao da sakrije emocije. Na društvenim mrežama postao je hit video za koji su mnogi mislili da Mesi grli svoju mamu, ali se ispostavilo da to nije bila ona na terenu "Lusail" stadiona.

Foto: Printskrin U centru pažnje se posebno našao jedan detalj koji je zbunio svetsku javnost. Naime, nakon završetka utakmice u direktnom prenosu videlo se kako je jedna žena prišla Mesiju da mu čestita. Messi's mother comes and hugs him. A mother's pride pic.twitter.com/wgSwisREkR — Hernán Federico Pacheco (@hernanfpacheco) December 18, 2022 On se oduševio kada je video ko je iza njega i srdačno ju je zagrlio, a mnogi su verovali da je to njegova mama Celia, koja