Nikola Jokić ostvario novi "tripl-dabl": Oboren još jedan rekord Vilta Čembrlena

Košarkaši Denvera bili su bolji od Memfisa 105:91 u noćašnjem meču NBA lige, a Nikola Jokić je ostvario svoj šesti ovosezonski "tripl-dabl", treći u poslednjih pet mečeva.

Dvostruki uzastopni MVP najjače košarkaške lige je ubacio 13 poena, a imao je i identičan broj skokova i asistencija za 37 minuta provedenih na parketu. Only two players in NBA history have recorded 50+ PTS, 40+ REB, and 20+ AST on 50% shooting over a 2-game span. Nikola Jokic. Wilt Chamberlain. pic.twitter.com/0pd6pCJ2bk — NBA (@NBA) December 21, 2022 Uz to, ovim učinkom Jokić je po još jednom statističkom parametru ušao u istoriju NBA lige i izjednačio učinak