VIDEO Spektakl u Dubaiju: Novak se mučio, pa uz ples proslavio pobedu

Srpski teniser Novak Đoković pobedio je Austrijanaca Sebastijana Ofnera 6:7, 6:0, 10:7 i tako je zatvorio grupnu fazu Svetske teniske lige u Dubaiju.

Očekivala je publika da će gledati okršaj Đokovića i šestog igrača na planeti, Feliksa Ožea-Alijasima, ali to se nije desilo, pošto je Kanađanin odustao. Zbog toga je Ofner, 193. na ATP listi, po prvi put dobio priliku da igra protiv Đokovića. Dobro je Novak otvorio meč, kao protiv Saše Zvereva u prvom kolu, i već u drugom gemu je stigao do brejka, a potom i do 3:0. Ipak, brzo se opustio i Austrijanac, i uz nekoliko poklona Đokovića, i duple servis greške na kraju