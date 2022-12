Balkanci blistaju u NBA ligi: Jokić vodio Denver do 20. pobede u sezoni, Dončić dao 50 poena za Dalas

Novim trijumfom, ovoga puta protiv ekipe Portlanda (120:107) košarkaši Denvera stigli su do 20. pobede u sezoni, koja im je omogućila prvu poziciju na tabeli Zapadne konferencije NBA lige.

Očekivano, Nagetse je do uspeha predvodio srpski reprezentativac Nikola Jokić kojem su samo dva skoka nedostajala do novog "tripl-dabla". Somborac je ubacio 29 poena i uz to imao 11 asistencija, a u stopu ga je pratio Džamal Marej sa 25 poena, 12 asistencija i osam skokova. Uspešno veče imao je i prvotimac Atlante Bogdan Bogdanović koji je za 34 minuta provedena na terenu ubacio 19 poena, iako je za tri poena pogodio svega tri puta iz 11 pokušaja. Oklahoma je u