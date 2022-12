Jokić na ivici tripl-dabla, neverovatni Dončić brojao do 50

Podeli : Denver je slavio pobedu protiv Portlanda, a još jednu sjajnu partiju pružio je srpski centar Nikola Jokić.

Odličan je bio i Bogdan Bogdanović, istakao se Aleksej Pokuševski, dok je junak večeri svakako Luka Dončić. Denver je nastavio sa dobrim rezultatima, a protiv Portlanda je pitanje pobednika rešio u trećoj četvrtini, koju je dobio sa čak 35:16. Ekipa Nikola Jokiča upisala je 20. pobedu u sezoni. Nikola Jokic closed the #Nuggets' win over Portland like the 2x #MVP he is: -j from the top of the key -drives coast-to-coast, layup and-1 -in transition, Jokic to Murray to