Jokić oborio još jedan rekod NBA lige: Na Božić ostvario "tripl-dabl" sa najviše datih poena

Tradicionalni Božićni program u NBA ligi počeo je sinoć u 18.00 časova utakmicom između Njujorka i Filadelfije (112:119), a završen je jutros nešto pre osam časova nakon produžetka na susretu Denvera i Finiksa, uz novi "tirpl-dabl" Nikoe Jokića.

Reprezentativac Srbije je na terenu proveo 44 minuta i za to vreme postigao 41 poen, uhvatio je 15 lopti i isto toliko puta asistirao saigračima, uz jednu uspešnu blokadu, a to je 2tripl-dabl" sa najvećim brojem poena ostvaren na Božić. "Bila je to utakmica prepuna uspona i padova, bilo je dramatično i na kraju smo uspeli da pobedimo", rekao je Jokić posle meča, a nakon što mu je novinar ćestitao Božić kartako je poručio: "Danas nije moj Božić, ali srećan Božić".