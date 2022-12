Novak Đoković doputovao u Australiju, sledeće nedelje igra u Adelejdu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Australiju, potvrđeno je iz Teniskog saveza te zemlje.

Ranije danas pojavila se informacija da stiže večeras, ali je direktor Australijan opena, Kreg Tajli izjavio da je Đoković stigao i da je na putu za Adelajd. No one finished 2022 stronger than 🇷🇸 @DjokerNole, and if his past results in Australia are anything to go by, get ready for that momentum to continue into 2023. Djokovic has won his last 29 matches in a row in Australia, as well as 47 of his last 49, and 72 of his last 75. 👀 — TENNIS (@Tennis) December 26,