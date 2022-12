Đoković odradio prvi trening u Adelejdu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković odradio je prvi trening po dolasku u Australiju.

Đoković, koji je trenutno peti teniser sveta, priprema se za turnir u ovom gradu, koji počinje u nedelju. Organizatori Australijan opena objavili su fotografije Đokovića uz komentar: „Spremni za tenisko leto. Đoković je stigao u Adelejd i otpočeo svoj prvi trening“. Titulu na ATP turniru u Adelejdu brani domaći teniser Tanasis Kokinakis. Ready for the summer of tennis 🌞 @DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session.