Đoković: Nisam zaboravio deportaciju, ali volim Australiju

Novak Đoković je stigao u Australiju, gde će na turniru u Adelajdu imati poslednju proveru za Australijan open u Melburnu.

Srpski as prošle godine nije igrao na prvom gren slem u sezoni, posle prave golgote koju je preživeo zbog toga što nije vakcinisan. Dobio je tada specijalnu dozvolu da uđe u zemlju, međutim, to je brzo povučeno, piše Sport Klub. Na kraju je jedno vreme proveo u pritvoru, da bi na kraju bio deportovan iz Australije, sa zabranom ulaska od tri godine. „Nikada ne možete da zaboravite te događaje, ostaju uvek duboko u vama. Tako će biti do kraja. Nisam imao ranije to