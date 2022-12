Holand pomera granice, rekord od 34 gola lako pada

Podeli : Čudesna sezona Erlinga Holanda u Premijer ligi nastavljena je i u pobedi Mančester sitija u gostima protiv Lidsa 3:1.

Norvežanin je postigao dva gola na asistencije Griliša i stigao do ukupno 20 golova u elitnom rangu engleskog fudbala. Holand je igrač koji je najbrže došao do 20 pogodaka u istoriji Premijer lige. Za to mu je trebalo samo 14 utakmica.Rekord pre njega je držao Kevin Filips koji je do ove brojke stigao iz 21 meča. Sjajni napadač je čak na tri utakmice ostvario het-trik, a tri puta je dva puta pogodio mrežu. Na dobrom je putu da obori rekord Premijer lige po broju