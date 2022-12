Jokić opet u istoriji i opet uz Vilta Čemberlena

Podeli : Nikola Jokić je u mesecu decembru pokazao zašto je dvostruki MVP NBA lige i zašto je opet glavni kandidat za tu titulu.

Centar Denvera je prosečno ostvarivao tripl-dabl uz 60 odsto šuta iz igre. Jedini koji je do sad imao tripl-dabl u proseku i šut preko 60 odsto bio je Vilt Čemberlen. To je uradio u februaru i martu 1968. godine, a sada Džoker to ponavlja u decembru u kom je Denver stigao do prvog mesta Zapada. Jokić je imao 29 poena u proseku, 12 skokova i deset asistencija. Uz to je iz igre pogodio 60,4 odsto šuteva. Precizni statističari su uzeli u obzir i da se minimum igra