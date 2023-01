Spektakl u „Gripama“: Splićani ovacijama pozdravili Duška Ivanovića! (video)

Emotivan trenutak za trenera Crvene zvezde Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su pobedu na gostovanju ekipi Splita u okviru meča 13. kola ABA lige.

Taj meč je bio izuzetno emotivan za trenera crveno-belih Duška Ivanovića, koji je zaista lepo dočekan u „Gripama“. . @kkcrvenazvezda head coach and @kksplit_ legend Duško Ivanović has returned to Gripe after many years and he received standing ovation from packed Split Sports Hall. 👏👏👏 The 🟡 family never forget their heroes. 🙌 #ABALiga pic.twitter.com/1A1ixMPZ9a — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 2, 2023 Naime, Ivanović je u dresu Jugoplastike, danas