„Jokić je opet MVP, ne uzimajte ga zdravo za gotovo“

Trener Denver Nagetsa Majk Maloun veruje da bi Nikola Jokić trebalo da bude MVP NBA lige treću godinu u nizu.

Jokić ove sezone ima već devet tripl-dablova, Nagetsi su prvi na zapadu sa skorom 24-12, a srpski centar igra još bolje nego lani. „Ako je ljudima razlog da Nikola ne bude MVP taj što je već osvojio tu nagradu u prethodne dve sezone, onda je to lenjo razmišljanje“, izjavio je Maloun posle pobede nad Seltiksima u kojoj je Jokić imao 30 poena i po 12 skokova i asistencija. „Svi se navikavamo na to što on radi, ali ja sam sebi obećao da nikada neću zdravo za gotovo