Trinaesti pik nosi posebnu simboliku: Prvo Kobi i Buker, a sada i Donovan Mičel! (video)

Bio je neverovatan. U noći između ponedeljka i utorka, zablistao je bek Klivlenda Donovan Mičel, koji je Čikagu ubacio čak 71 poen. On se ovim učinkom našao u društvu legendarnog Kobija Brajanta, kao i košarkaša Finiksa Devina Bukera, jedinih igrača koji su postigli 70 ili više poena u 21. veku. 71 PTS 8 REB 11 AST W Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game.