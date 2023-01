Jezive scene u NFL-u - Igrač Bilsa doživeo srčani udar, u kritičnom je stanju!

Igrač američkog fudbala Damar Hemlin doživeo je sinoć srčani udar na meču izemđu svojih Bafalo Bilsa i Sinsinati Bengalsa i trenutno se nalazi u kritičnom stanju.

Hemiln se prilikom jedne akcije sudario sa protivničkim igračem Tijom Higinsom, a samo nekoliko trenutaka kasnije legao je na travu stadiona u Sinsinatiju. Tada su nastale "jezive" scene, Hemlinu je srce prestalo da kuca, a lekari su ušli na teren kako bi ga reanimirali. For most of my adult life I’ve watched multiple NFL games every Sunday, and I have never seen this happen. Ever. In fact, I challenge anyone to find any NFL replay where a player suddenly faints