Đoković bi mogao da propusti turnire u SAD na proleće jer nije vakcinisan

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da bi ove sezone mogao da propusti turnire u SAD pošto nije vakcinisan protiv korona virusa.

Peti teniser sveta mogao bi da propusti masterse u Indijan Velsu i Majamiju pošto su američke vlasti do aprila produžile obavezu vakcinacije za strane državljane pre nego što uđu u zemlju.

"Video sam to, ali mislim da još nije zvanično, pa kada bude onda ćemo pričati o tome", rekao je Đoković novinarima u Adelejdu, posle plasmana u četvrtfinale.

Kada su mu novinari na konferenciji za medije pročitali odluku američkih vlasti, on je rekao: "Ako je zvanično, onda je to - to, šta mogu da uradim? Znate moj stav, tako je kako je. Nadam se da ću moći da igram, ali ako ne mogu da idem, ne mogu da idem", naveo je on.

Turnir u Indijan Velsu igraće se od 6. do 19. marta, a u Majamiju od 19. marta do 2. aprila.

Đoković prošlog proleća nije mogao da igra na američkim turnirima, kao ni na Ju Es openu u avgustu jer odbija da se vakciniše. On je prošlog januara iz istog razloga deportovan iz Australije i nije mogao da brani titulu na prvom grend slem turniru u sezoni.

On je tada dobio trogodišnju zabranu ulaska u Australiju, ali je ona u novembru ukinuta pa se Đoković u Adelejdu priprema za Australijan open, koji počinje 16. januara.

(Beta, 01.05.2023)