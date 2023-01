Obradović: Željka će teško neko nadmašiti u skorijoj budućnosti

Košarkaši Monaka stigli su u Beograd kao ekipa koja je trenutno na deobio prvog mesta u Evroligi.

Sutra ih očekuje veliko iskušenje protiv Partizana pred dupke punom Beogradskom arenom (21.00) i to u 17. kolu najelitnijeg takmičenja. Saša Obradović veoma dobro vodi Monako od početka sezone. Trenutno su na deobi prvog mesta u Evroligi i lideri su francuskog šampionata. „Nosimo se dobro, za sad smo u obe lige prvi. Znamo da to sada nije važno jer je to promenljivo. Ekipe, pogotovo u Evroligi, koje su sad počele da igraju bolje sigurno će dići formu kao i Partizan