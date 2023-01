Zvezda baš dugo bez važnog igrača: Kampaco propušta mnogo utakmica, evo protiv kojih timova sve neće igrati

FAKUNDO Kampaco stigao je u Crvenu zvezdu kao velikoj pojačanje, ali Argentinac za sada u crveno-belom dresu može da igra samo u ABA ligi, pošto je Evroliga izrekla šampionu Srbije kaznu registrovanja novih igrača.

FOTO: M. Vukadinović Danas su iz elitnog takmičenja saopštili da 31-godišnji plejmejker neće moći da nastupi u Evroligi do marta, tačnije zabrana važi do 28. februara. 17. kolo - 6. januar: Valensija - C. zvezda Pravo nastupa za Zvezdu reprezentativac Argentine bi trebalo da dobije 2. marta kada crveno-beli gostuju minhenskom Bajernu. Takođe, treba reći da je on od dolaska na Mali Kalemegdan propustio dve utakmice u elitnom takmičenju, protiv Olimpijakosa i