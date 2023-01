Jokić opet deli lekcije amerima: Tradicionalni srpski pozdrav za Božić usred Denvera! (video)

Brutalna partija srpskog centra, ali scena nakon meča je oduševila sve Nikola Jokić je noćaš odigrao još jedan fantastičan meč u kome je protiv dobrih Klivlend Kavalirsa upisao novi tripl-dabl sa 28 poena uz 15 skokova i 10 asistencija.

Ovo je ujedno bila i deseta pobeda u nizu za njegove Denver Nagetse na domaćem parketu. Nikola Jokic postgame with big smiles on Serbian Christmas, teaches us how to say Merry Christmas in Serbian (I still can’t say it). Also: @katywinge: „I have to ask, what were you thinking when the ladder came out?“ Joker: „Oof. Not again.“ pic.twitter.com/DcAWaVVwl5 — Joel Rush (@JoelRushNBA) January 7, 2023 – Nisam znao, ali to je veliki uspeh za nas. Deseta uzastopna pobeda,