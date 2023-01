Viljareal iznenadio Real i došao do pobede na „El Madrigalu“

Fudbaleri Viljareala slavili su sa 2:1 u derbiju 16. kola Primere, a na svom „El Madrigalu“ srušili su šampiona Španije, ekipu Real Madrida.

Izabranici Kikeja Sentijena su do sasvim zasluženo došli do trijumfa koji je mogao biti i ubedljiviji. Već u petom minutu je Frensis Kokelan pogodio stativu šutiravši petom, da bi deset minuta kasnije Jeremi Pino bio neprecizan kada je izašao „jedan na jedan“ pred Tibo Kurtuu. Real je došao do daha u drugom delu prvog poluvremena i do kraja te deonice igre mreže su mirovale. Ipak, na gol nismo dugo čekali. Odmah nakon što su pošli sa centra igrači Reala pogrešili