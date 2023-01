Korda želi još ovakvih duela: „Nadam se da ćemo imati još mnogo ovakvih bitaka!“

Nije uspeo da dođe do druge titule u karijeri! Sebastijan Korda poražen je nakon velike borbe od najboljeg srpskog tenisera, Novaka Đokovića, u finalu turnira u Adelejdu – 2:1.

Vodio je Amerikanac sa 1:0 u setovima, imao čak i meč loptu, međutim, sve je to Novak „preživeo“ i na kraju slavio. Sebastijan je pre svega čestitao Novaku i njegovom timu. – Čestitam Novaku i njegovom timu. – započeo je američki teniser. Izrazio je nadu da će Nole i on voditi još ovakvih bitaka u budućnosti. – Igrao si opet neverovatno. Ti i ljudi iz tvog tima ste jako ljubazni prema meni i mom timu. To mi mnogo znači. Nadam se da ćemo imati još mnogo ovakvih