Real slavio protiv Zvezde u Beogradu

Beta pre 14 minuta

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras u Beogradu od Real Madrida sa ubedljivih 59:79 (16:25, 18:13, 17:19, 8:22), u utakmici 18. kola Evrolige.Posle 18 odigranih utakmica, Zvezda ima po devet pobeda i poraza i trenutno je deseta na tabeli Evrolige, dok je Real prvi sa skorom 12/6.

Najefikasniji u redovima crveno-belih na ovom meču bili su Nemanja Nedović sa 18 i Filip Petrušev sa 17 poena, dok je Ognjen Dobrić ubacio 11 poena.

Na drugoj strani, najzaslužniji za pobedu Reala bili su Dženan Musa sa 19 poena, Valter Tavares je postigao 17, uz 12 skokova, i Petr Korneli sa 12 postignutih poena.

Real je bolje otvorio utakmicu predvođen Tavaresom (5:12), ali je Zvezda odgovorila preko Nedovića koji je vezao dve trojke i primakao crveno-bele na poen zaostatka (13:14). Ipak, Zvezda je posustala u finišu prve četvrtine, pa je španski tim poenima Muse i trojkom Kornelija otišao na plus devet posle prvih deset minuta igre - 16:25.

Gostujući tim je na početku druge četvrtine stigao do plus 14 (17:31), ali je Zvezda do kraja tog dela igre prišla na minus četiri (34:38), a za to su bili najzaslužniji Nedović i Petrušev koji se razigrao u finišu prvog poluvremena.

Nedović je u prvom poluvremenu ubacio 14 poena, četiri trojke, dok je Petrušev dodao osam poena. Na drugoj strani je prednjačio Musa sa 11 poena.

Petrušev i Nedović su bili u prvom planu i na početku drugog poluvremena. Njihovim poenima je Zvezda, uz dobru odbranu, prvo stigla do izjednačenja (38:38), a potom je Dobrić doneo crveno-beliima i prvo vođstvo na utakmici - 40:38.

Zvezdinu seriju od 8:0 prekinuo je Korneli trojkom, Petrušev je odmah odgovorio na drugoj strani (45:41), ali se potom razigrao Tavares za kojeg izabranici Duška Ivanovića nisu imali rešenje. Zvezda je potpuno pala, a Tavares je povukao Real do novog vođstva (49:57).

Real je na kraju treće četvrtine imao šest poena prednosti (51:57), a posle serije 12:0 na startu poslednje deonice praktično je stavio tačku na ovaj meč.

Košarkaši Zvezde će u narednom kolu Evrolige, u četvrtak, dočekati Monako, dok će Real gostovati Albi.

(Beta, 01.10.2023)