Kampaco dao odgovor na ključno pitanje: Sada je jasno da li će Argentinac ostati u Crvenoj zvezdi ili ne!

Uprkos problemima njegov stav je potpuno jasa Mnogi su se zapitali da li ima previše smisla za Fakunda Kampaca da ostaje u Beogradu, ako ima Zvezda ima onakvu zabranu od strane Evrolige.

Ipak, Argentinac apsolutno nema nameru da napusti ekipu Crvene zvezde, a sve to je saopštio danas. I am staying at Crvena zvezda! I am staying with the club, with my teammates, with our fans and with this city. Let’s go together with new victories. Napred Crvena zvezda! — Facu Campazzo (@facucampazzo) January 10, 2023 – Ostajem u Crvenoj zvezdi! Ostajem u klubu, sa saigračima, sa našim navijačima i u ovom gradu. Idemo zajedno u nove pobede. Napred Crvena zvezda –