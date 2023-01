Tripl-dabl Jokića u pobedi protiv Lejkersa bez Džejmsa

Podeli : Denver je, prema očekivanju savladao oslabljene Lejkerse u svojoj "Bol Areni" sa 122:109, a srpski as Nikola Jokić ostvario je 11. tripl-dabl u sezoni, a 87. u karijeri.

Dvostruki MVP najjače košarkaške lige na svetu postigao je 14 poena (šut iz igre 5-5, jedna trojka, slobodna bacanja 3-3), uhvatio 11 lopti i dodao čak 16 asistencija! History for Nikola Jokić 📈 He is the 3rd player in NBA history to record multiple triple-doubles with 100% shooting. Denver Nuggets pic.twitter.com/DIUoFE8cro— ♑KD314♑ (@kendell_m) January 10, 2023 Džamal Marej je ubacio 34 poena, što je njegov rekord sezone i to je bilo dovoljno da se upiše 11.