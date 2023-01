Bio im je trener, sada sportski direktor: LJupko Petrović se vratio u svoj stari klub

LEGENDARNI srpski fudbalski trener Ljupko Petrović ne razmišlja o penziji. On je odlučio da se vrati u klub u kome je već dva puta radio kao šef stručnog štaba, samo što je to sada u drugačijoj ulozi.

FOTO: N. Paraušić Ovaj 75-godišnjak je postao novi sportski direktor Liteksa iz Loveča, tima čiji je trener bio 2003. i 2015. godine. Čovek koji je Crvenu zvezdu vodio do titule prvaka Evrope i sveta 1991. godine, pokušaće iskustvom da pomogne da se ovaj klub vrati u najelitniiji rang bugarskog fudbala. Balkan football's ultimate journeyman, Ljupko Petrović who led Crvena Zvezda to European glory in 1991, has just returned to Bulgarian second-tier side Litex Lovech