Topić ima novi klub: Mladi košarkaš će do kraja sezone igrati KLS

MLADI srpski košarkaš Nikola Topić ipak će igrati do kraja ove sezone. On je pojačao OKK Beograd, člana Košarkaške lige Srbije.

FOTO: KK Crvena zvezda/Đorđe Kostić/ABA liga Dosta toga se izdešavalo u vezi sa 17-godišnjim plejmejkerom. FMP Meridian ga je predstavio kao novog igrača, ali je ABA liga poništila registraciju, pa će talentovani igrač nastupati za "klonfere". Ovu vest je potvrdio košarkaški agent Miško Ražnatović. Nikola Topic, one of the biggest prospects, 2005 born PG, will play for Okk Belgrade until the end of the playing season 22/23! #BeoBasket — Misko4Raznatovic