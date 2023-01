Kecmanović u četvrtfinalu Adelejda posle preokreta

Podeli : Miomir Kecmanović, šesti nosilac, plasirao se u četvrtfinale Adelejd 2 turnira iz kalendara ATP 250, koji se igra za nagradni fond od 642 hiljade dolara.

Sledeći rival biće mu domaći as Tanasis Kokinakis. On je u sredu savladao Australijanca Džejsona Kublera sa 2:1, po setovima 5:7, 7:6 (7:1), 6:4. Bio je to težak meč za srpskog igrača, trenutno 28. na svetskoj ATP rang-listi. U prvom setu, Kubler je čak tri puta oduzeo servis 23-godišnjem Beograđaninu, koji je mnogo bolje zaigrao od početka drugog perioda, a zanimljiv je podatak da je u taj-brejku gubio 1:0 i da je ovaj deo igre dobio sa sedam vezanih poena. Ni