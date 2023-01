Đoković protiv njega otvara australijan open: Španac po dobrom pamti Srbiju, čeka ga najveći izazov u karijeri

NOVA sezona za Novaka Đokovića krenula je trofejem u Adelejdu, a nastavlja se na mestu gde je doživeo najveću torturu u teniskoj istoriji, u Melburnu. Prvi protivnik biće mu Španac, Roberto Karbaljes Baena.

Tanjug/AP Baena je rođen u Španiji, na Tenerifeu 23. marta 1993. godine, a profesionalnu karijeru počeo je pre 12 godina. Ruku na srce, u njoj ne može da se pohvali brojnim rezultatima. Trenutna pozicija na kojoj se nalazi je 75, a bio je 71. na ATP listi, što je njegov najbolji plasman. Kada su grend slem turniri u pitanju, najbolji rezultat napravio je 2020. godine na Rolan Garosu kada je stigao do trećeg kola. U Melburnu je igrao jednom, i to u do druge runde