Hoksi ne mogu bez Bogdana: Evo zašto Bogdanović nije igrao za Atlantu

U noći između subote i nedelje Toronto je dočekao Atlantu i doživeo poraz 103:114, a srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije se našao na parketu.

FOTO: AP/Tanjug Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović zbog povrede propustio je meč sa Torontom. Kako je Atlanta objavila, on je imao problema sa kvadricepsom pa je zbog toga bio van tima za ovu utakmicu, a iz kluba još nisu sa sigurnošću javili koliko će srpski as biti van parketa. An @emoryhealthcare injury report for tonight’s game at Toronto: Bogdan Bogdanovic (left quad soreness): Out Clint Capela (right calf strain): Out pic.twitter.com/Gek62Y6I4Y — Atlanta Hawks