Šok u Melburnu: Kirjos se povukao sa Australijan open-a!

Ovo zaista niko nije očekivao Australijski teniser, Nik Kirjos, odustao je od učešća na Australijan openu zbog povrede.

Kirjos je već neko vreme imao problem sa meniskusom leve noge, propustio je takmičenje u Adelejdu, dok je uoči turnira u Melburnu nastupio samo na egzibicionom meču protiv Novaka Đokovića, u kojem je trijumfovao. – Izuzetno sam razočaran i znam da želite da znate šta se dešava. Iscrpljen sam od svega. Ovo je prilično brutalno. Jedan od najvažnijih turnira u mojoj karijeri. Nimalo nije bilo lako – rekao je Kirjos. Get well soon, Nick ❤️ #AusOpen • #AO2023 — #AusOpen