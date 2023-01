Teška, ali veoma važna pobeda za Zvereva

Dužim putem je Aleksandar Zverev išao, ali je obezbedio plasman u drugo kolo Australijan opena.

Nakon četiri sata i devet minuta igre i pet setova Zverev je u prvom kolu savladao Huana Pabla Variljasa koji je do glavnog žreba stigao kao laki luzer. Za Zvereva je ovo prva zvanična pobeda u singlu još od Ronal Garosa i povrede. Na kraju je Nemac, koji je u Melburnu 12. nosilac, slavio retultatom 4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:4. Zverev wins the battle 💪 @AlexZverev takes out Varillas after 4 hours 4-6 6-1 5-7 7-6 6-4 ⚡️ @AustralianOpen | #AusOpen