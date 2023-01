Huligani napali Dejana Radonjića!

Podeli : Trener Panatinaikosa Dejan Radonjić našao se na udaru huligana atinskog kluba posle utakmice sa Arisom, koji su došli ispred svlačionice i verbalno ga napali, pretili mu i od njega tražili da napusti klupu ’Zelenih’, prenose grčki mediji.

Atinjani su potiv Arisa ostvarili sigurnu pobedu 96:79, a prema izvorima Sport Kluba potom je došlo do ozbiljnog incidenta, sve naočigled šokiranih igrača i članova stručnog štaba Panatinaikosa. Radonjiću su huligani poručili da mora odmah da napusti klub i da je to što se desilo u nedelju „samo početak“. Svemu tome prisustvovali su i članovi uprave kluba, koji ni na koji način nisu zaštitili ni Radonjića, ni igrače. Za Pao je to bio 10. trijumf u domaćem prvenstvu