Šet: Novak nema slabosti

Legendarna austrijska teniserka Barbara Šet rekla je da je oduševljena igrom Novaka Đokovića na startu Australijan Opena, a posebno je istakla da ga nikada nije videla da je toliko agresivan.

Đoković je u prvom kolu u Melburnu slavio protiv Španca Roberta Karbaljesa Baene u tri seta, a taj meč označio je njegov povratak posle dve godine, pošto je prošlog januara deportovan iz Australije. Srpski teniser je dočekan sa oduševljenjem na “Rod Lejver” areni, gde su mu navijači tokom meča često skandirali, a on im nije ostao dužan za podršku. “Atmosfera je bila neverovatna od prvog do poslednjeg poena, podrška navijača je bila evidentna, a i on se pokazao.