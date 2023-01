Rafael Nadal eliminisan sa Australija opena

Španski teniser Rafael Nadal eliminisan je sa Australijan opena nakon poraza od Amerikanca Mekenzija Mekdonalda u tri seta - 6:4, 6:4, 7:5 koji se plasirao u 3. kolo grend slema u Melburnu.

Makenzi Mekdonald, 65. igrač sveta, zaustavio je Rafaela Nadala u drugom kolu Australijan opena. Pri rezultatu 1:0 u setovima, i 5:3 u gemovima u drugom setu za Mekdonalda, Nadal koji je branilac titule je uzeo petominuti medicinski tajm-aut zbog povrede. Meč Rafaela Nadala i Makenzija Mekdonalda u Australiji sudila je Srpkinja Marijana Veljović. Španac je bio prvi nosilac na turniru.