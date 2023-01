Marej posle pobede ipak besan

Endi Marej je zasenio ceo svet danas pošto je posle pet sati i 50 minuta pobedio Kokinakisa za treće kolo Australijan opena.

Ovaj meč igrao se do ranih jutarnjih sati i to se nije svidelo Britancu. ,,Ne znam kome odgovara da se igra do 4 ujutro? I to jedan ovakav meč. Umesto da pričamo kako je ovo bilo epski mi pričamo o tome kada se završilo. Pomalo se završilo farsično. Za divno čudo ljudi su ostali do kraja. Zaista ih cenim zbog toga. Jer neki od njih treba da rade. Ne znam zaista kome ovo odgovara, ni igračima ni navijačima", rekao je Marej. Mnogi su otpisali tenisera posle operacije