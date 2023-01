Košarkaši Zvezde u gostima poraženi od Žalgirisa

Beta pre 1 sat

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u gostima od Žalgiris sa 66:71 (14:20, 16:18, 26:12, 10:21), u meču 20. kola Evrolige.

Zvezda je zabeležila 10 pobeda i 10 poraza i zauzima 10. mesto na tabeli, a Žalgiris je na petom mestu sa 12 pobeda i osam poraza.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Filip Petrušev sa 16 i Nemanja Nedović sa 11 poena.

Žalgiris su do pobede predvodili Edgar Ulanovas sa 13 i Ahile Polonara i Rolands Šmits sa po 10 poena.

Žalgiris je od početka meča bio u prednosti, a polovinom prve deonice je nakon poena Lekavičijusa stigao do devet pona prednosti 18:9.

Do kraja četvrine Zvezda je poenima Lazića i Nedovića uspela da zaustavi nalet Litvanaca i na prvu pauze ode sa minusom od šest poena 14:20.

Zahvaljujući raspoloženom Polonari i lošoj igri Zvezde u napadu Žalgiris je na početku druge deonice stigao do dvocifrene prednosti 30:18.

Poenima Holanda i Vildoze Zvezda je ponovo uspela da smanji razliku, i ne dozvoli Žalgirisu da se odlepi. Do kraja poluvremena crveno-beli nisu uspeli da se u potpunosti vrate u meč i na odmor su otišli sa osam poena zaostatka 30:38.

Zvezda je bolje ušla u drugo poluvreme i nakon tri vezane trojke posle tri minuta i po minuta igre prišla na samo poen zaostatka 41:42.

Crveno-beli su do kraja treće deonice uspeli da zadrže visok nivo igre, i u poslednjem minutu treće četvrtine stignu do prvog vođstva 51:50, a do kraja četvrtine, poenima Petruševa i trojkom Dobrića, i da povećaju prednost na šest poena 56:50.

Tokom poslednje deonice Zvezda je uspevala da zadrži prednost sve do dva minuta pred kraj meča kada je Žalgiris serijom 7:0 uspeo da stigne do izjednačenja 64:64.

Zvezda je nastavila sa lošom igrom u napadu i trojkom Ulanovasa minut pre kraja Žalgiris ponovo stiže do prednosti 67:64.

Vildoza je izgubio loptu prilikom izvođenja auta i Žalgiris je novim poenima Ulanovasa nastavio seriju, stigao do plus šest i prelomio meč.

U narednom kolu Zvezda će dočekati Partizan, dok će Žalgiris gostovati Panatinaikosu.

(Beta, 01.20.2023)