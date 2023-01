Medvedev eliminisan sa Australijan opena: Korda ubedljiv protiv Rusa

Američki teniser, Sebastijan Korda, savladao je Danila Medvedeva sa 3:0 (7:6, 6:3, 7:6) i na taj način ga eliminisao sa Australijan opena.

Meč između osmog i 31. tenisera sveta trajao je tri sata. Korda je dobio prvi set posle velike borbe u taj-brejku rezultatom 9:7. Američki teniser češkog porekla je nastavio sa dobrom igrom i u drugom setu, koji je dobio 6:3. Treći set je potom ušao u taj-brejk, koji je pripao Amerikancu rezultatom 7:4. "The biggest win of his career." @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/78ckk50EnP — #AusOpen (@AustralianOpen) January 20,