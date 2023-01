Rubljov i Rune zakazali dvoboj

Podeli : Andrej Rubljov i Holger Rune ostvarili su maksimalne trijumfe u trećem kolu Australijan opena i zakazali međusobni duel u osmini finala.

Rus postavljen za petog favorita nije imao mnogo problema sa Danijelom Evansom. Pobedio ga je 6:4, 6:2, 6:3. Najzanimljivije je bilo u prvom setu. Rubljov je propustio brejk priliku u šesto, a Evans u sedmom gemu. Odluka je pala u desetom gemu, kada Rus dolazi do 30:40 i koristi brejk i set loptu. Od tog trenutka sve je išlo na njegovu vodenicu i lako je priveo posao kraju. Relentless from Rublev 💪 @AndreyRublev97 hits 6️⃣0️⃣ winners to advance! #AusOpen • #AO2023