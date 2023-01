Ponovo iznenađenja na australijan opena: Cicipas se provukao! (video)

Uzbudljiv dan! Završen je još jedan dan u Melburnu kada je u pitanju muška konkurencija.

U prvom meču dana Sebastijan Korda, čovek koji je iznenadio Danila Medvedeva, savladao je Huberta Hurkača sa 3:2. Bio je to vrlo uzbudljiv meč. Poveo je Hurkač sa 1:0, ali je usledio preokret Amerikanca. Kada se činilo da je otpor Poljaka pao, on se podigao i dobio četvrti set sa 6:1. U poslednjem setu viđena je velika drama, a u supertajbrejku bolje se snašao Korda. There’s nothing like staying cool to make your first Grand Slam quarterfinal 😎 @bondisands •