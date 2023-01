Mahoms igrao sa jednom nogom, Čifsi u finalu AFC

Podeli : Kanzas Siti Čifsi su pobedili Džeksonvil Džeguarse u polufinalu Američke fudbalske konferencije 27:20.

Zvezda večeri je bio kvoterbek Čifsa Patrik Mahoms koji je skoro čitav meč igrao sa povredom skočnog zgloba desne noge. Još u prvoj četvrtini je Mahoms doživeo povredu kada mu je jedan igrač pao na nogu. Nije čuveni kvoterbek Čifsa hteo da izađe napolje, skakutao je i ipak pokušavao da igra. U jednom trenutku je stigla naredba trenera Endija Rida da on mora napolje, tada ga je menjao Čed Heni, ali Mahoms nije hteo da odustane. 🚨 Patrick Mahomes just suffered the