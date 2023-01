Ameri menjaju ploču: „Bila bi prava šteta da Novak Đoković ove godine ne dođe“

Izgleda da sada žele Srbina Novak Đoković prošle godine uopšte nije mogao da se takmiči ni na jednom turniru u Sjedinjenim Američkim Državama zbog toga što nije vakcinisan protiv koronavirusa.

U međuvremenu javnosti se obratio prvi čovek Mastersa u Indijan Velsu, Tomi Has, koji je poručio da bi bila prava šteta da se Srbin ne pojavi ove godine. – U mojima očima bi bila šteta da on ne dođe na ove turnire (Indijan Vels i Majami), ili mu ne bude dozvoljeno da dođe – rekao je bivši nemački teniser novinarima. Inače, Masters u Indijan Velsu se održava od 6. do 19. marta ove godine, dok će se Masters u Majamiju igrati od 19. marta do 2. aprila.