Azarenka podržala Đokovića

Beta pre 1 sat

Beloruska teniserka Viktorija Azarenka rekla je danas da saoseća sa Novakom Đokovićem po pitanju optužbi u vezi sa povredom i zamolila da se igrači ne tretiraju "kao zlikovci".Azarenka se danas plasirala u polufinale Otvorenog prvenstva Australije pobedom protiv Amerikanke Džesike Pegule 6:4, 6:1.

To je njeno prvo polufinale u Melburnu još od 2013. godine, kada je dovedeno u pitanje da li je opravdan lekarski tajm-aut koji je uzela u odlučujućim trenucima meča protiv Amerikanke Sloun Stivens.

Đokovića mnogi optužuju da preuveličava stepen povrede tetive koja ga muči na prvom grend slem turniru u sezoni.

"Mi smo obični ljudi koji prolaze kroz mnogo, mnogo stvari. Ponekad, ne znam, postoji neverovatna želja da se napiše priča o zlikovcu i heroju. Ali, mi nismo zlikovci i nismo heroji", rekla je Azarenka, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Devetostruki šampion Australijan opena Đoković je početkom nedelje rekao da je "laka meta da bude zlikovac".

On je bio nezadovoljan što je dovedena u pitanje opradvanost njegove pauze za odlazak u toalet tokom meča drugog kola protiv Francuza Encoa Kuakoa.

Srpski igrač ima bandažiranu levu butinu tokom turnira i tokom mečeva isteže nogu. On je posle meča u osmini finala i pobede protiv Australijanca Aleksa de Minora rekao da se "samo njegove povrede dovode u pitanje".

Pobedu Azarenke protiv Slouns u polufinalu turnira 2013. godine mnogi nazivaju kontroverznom, pošto je ona uzela pauzu od 10 minuta nakon što nije uspela da obezbedi pobedu u svom servis gemu. Posle pauze, u narednom gemu je obezbedila mesto u finalu u kome je pobedila Li Na i osvojila drugu uzastopnu titulu u Melburnu.

"To je bila jedna od najgorih stvari kroz koje sam prošla u karijeri, način na koji sam tretirana posle toga. Morala sam da se pravdam do 22.30 pošto ljudi nisu želeli da mi veruju. Zapravo mogu da shvatim šta je Novak rekao pre nekoliko dana", rekla je Azarenka.

Ona je dodala da je 10 godina kasnije konačno prešla preko svega.

"Rekli su da sam varala, da glumim, da sam pokušala da je izbacim iz igre. To je sve pogrešno u vezi mene i to znaju oni koji me poznaju. U nekom trenutku čujete takve stvari o sebi i zapitate se da li ste zaista takvi? Sumnje se uvuku. Sada me nije briga. Sve sam sigurnija u ono što znam o sebi i sa time sam pomirena. Ti komentari, osude, oni su tu. Primećujem ih, ali me nije briga", rekla je 33-godišnja teniserka.

Ona će u polufinalu igrati protiv šampionke Vimbldona Elene Ribakine iz Kazahstana.

(Beta, 01.24.2023)