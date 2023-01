Ivanović: Ovo nije način na koji Zvezda treba da igra

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su ekipu Cedevita Olimpije 100:95 (26:23, 29:26, 29:23, 16:23) u okviru 16. kola regionalne ABA lige. „Bili smo bez agresivnosti, bez koncentracije.

I to nije put. Još ima mnogo da se igra i ABA liga i Evroliga. To je dugačak put na kome treba da budemo istrajni i da znamo šta hoćemo. Ali, to nije bio put kojim želimo da idemo. U jednoj basni od mog pokojnog tasta književnika Muse Đokovića koji je napisao mnogo knjiga, između ostalog pisao je basne, pitao je kornjaču koji je najduži put, a ona mu je odgovorila pogrešan i kad tapkaš u mestu. To smo mi radili“, izjavio je Ivanović. Dodao je da je stručni štav