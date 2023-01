Imamo prve polufinalne parove Australijan opena: Cicipas nije dozvolio iznenađenje – veteranka Azarenka izbacila treću igračicu sveta! (video)

Uzbudljivo u Melburnu! Završen je još jedan dan takmičenja na Australijan openu.

U ženskoj konkurenciji Ribakina je sa 2:0 izbacila Jelenu Ostapenko, dok je identičnim rezultatom veteranka Viktorija Azarenka bila bolja od treće igračice planete Džesike Pegule. Clinical from start to finish 👏 A 47th win at the #AusOpen for @vika7! @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/PQLtWz12po — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023 Sa druge strane, ni u muškoj konkurenciji nije bilo previše iznenađenja. Karen Hačanov je