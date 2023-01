Cicipas sigurnim korakom: U tri seta do polufinala

Podeli : Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se u polufinale Australijan opena.

Cicipas je u drugom četvrtfinalu savladao Jiržija Lehačku nakon tri odigrana seta , po setovima 6:3, 7:6, 6:4. 4th #AusOpen semifinal awaits! @steftsitsipas will play Karen Khachanov for a spot in the #AO2023 men's singles final. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/PfSzKS0vCQ— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023 Prvi set Cicipas je, ispostavilo se, rešio u drugom gemu kada je iskoristio petu brejk loptu. U ovom gemu vođena je i najveća