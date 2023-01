Ribakina briljira, pala i Ostapenko za polufinale

Podeli : Vimbldonska šampionka Jelena Ribakina plasirala se u polufinale Australijan opena, pošto je savladala Jelenu Ostapenko sa 6:2, 6:4.

Bila je to još jedna briljantna partija Ruskinje koja nastupa pod kazahstanskom zastavom, a Ostapenko nije pomogao ni dvadesetominutni prekid zbog kiše sredinom prvog seta. Jedini kratki period krize Ribakina je imala početkom drugog seta – gubila je sa 2:0, vratila brejk, a onda u četvrtom gemu spasla četiri brejk lopte. To je bio presudan detalj, Letonka se iznervirala i u sledećem gemu praktično poklonila brejk, a Ribakina je prednost sačuvala do kraja na