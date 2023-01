De Minor se oglasio posle poraza od Đokovića: Novinari sve izvlače iz konteksta...

Aleks de Minor bio je besan na pojedine medije.

Foto: AP On je nakon meča izjavio kako je moguće da Novak uopšte nije povređen. - Ili ja nisam dovoljno dobar da iskoristim njegovu povredu ili... Delovao mi je da je dobro u svim aspektima - rekao je De Minor nakon završetka meča na konferenciji za medije. Nakon što su svi mediji to preneli i digla se velika bura, on se oglasio i na Tviteru i napao novinare. I hate how media will always create controversy and takes things out of context to make a headline. Got